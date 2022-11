Sfida con chi è “sceso” dalla Champions: rischio Barcellona, Ajax e Leverkusen

La Roma, arrivata seconda dietro il Betis nel girone C, dovrà giocare un playoff contro una squadra “scesa” dalla Champions League per continuare poi l’avventura, eventualmente, negli ottavi di finale di Europa League. Gli incontri si svolgeranno il 16 e 23 febbraio 2023, il sorteggio si terrà lunedì prossimo a Nyon. Fra le 8 squadre che hanno concluso al terzo posto i gironi di Champions, tolta la Juventus perché il regolamento esclude derby tra club dello stesso Paese, le avversarie possibili saranno Ajax, Barcellona, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Shakhtar, Siviglia e Sporting Lisbona. Gli ottavi di Europa League si giocheranno il 9 e 16 marzo, con gli incontri di ritorno messi in calendario subito prima di Lazio-Roma in programma il 19 marzo per la 27ª giornata di campionato.

(corsera)