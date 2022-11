Selfie (e baci) con Bastian, anche Ilary non è più single. Vicino l'accordo con Totti

E così adesso siamo pari: quattro, numero perfetto. Due di là — Francesco Totti con la sua Noemi Bocchi e il diamante di fidanzamento da 7 carati, ormai sempre e ovunque insieme, dal red carpet di Dubai alle tribunette di Trigoria — e due di qua: Ilary Blasi e Bastian. Ovvero l'aitante e agiato imprenditore tedesco di Francoforte che, in primo piano sulla copertina di Chi, abbraccia e bacia la conduttrice dell'Isola dei Famosi. [...]

I due sono stati intercettati a Zurigo, in Svizzera, nel lussuoso hotel Dolder Grand vista lago, con annesso rilassante centro benessere. Dove avrebbero trascorso un lungo weekend, dal venerdì alla domenica, senza quasi mettere il naso fuori, se non per sorseggiare un drink sulla veranda panoramica. [...]

Sembra che i rispettivi avvocati, Alessandro Simeone per lei e Antonio Conte per lui, stiano trattando per trovare una soluzione pacifica, che scongiuri l'aspra separazione giudiziale. [...] Qualche giorno fa, negli spogliatoi, dopo la partita di calcio a 8, rispondendo a una battuta dei compagni, avrebbe detto: "Mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto".

(corsera)