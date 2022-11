Scuse e accuse ma nessuna autocritica. E la classifica...

Nella Roma sta emergendo il pericoloso fenomeno del pensiero unico, quello di Mourinho.Che fa, disfa, accusa, spacca, giudica tutto e tutti, fuorchè il proprio lavoro. Tante le critiche interne ed esterne al club. Ma autocritiche mai. (...) Dai giudizi tranchant verso Abraham accusato di pensare al Mondiale (non sta giocando bene, ma quanti assist riceve, a partire da Pellegrini e Zaniolo?), al dito puntato contro i giocatori involuti,fino a definire «mercatino» l'enorme lavoro fatto in estate da società e Pinto, con l'aiuto dello stesso Mou. Ieri dopo il deludente pari col Sassuolo l'attenzione è stata spostata tutta su un solo uomo, un «traditore» a cui è stato chiesto ditrovarsi un'altra squadra. Raramente si è sentito un tecnico attaccare così un suo giocatore pubblicamente. (...) . Oggi ricopre tutti i ruoli, nel silenzio (anche assenso?) della società. Gli sforzi enormifatti dai Friedkin meriterebbero più considerazione e meno polemiche, più gioco e meno caos, più crescita e meno svalutazione di giocatori e rosa. Alla sosta la Roma rischia di arrivarci come ultima del gruppo di vertice. (...)

(gasport)