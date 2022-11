Scontro frontale tra Karsdorp e club

IL TEMPO (M. JURIC) - Assente ingiustificato e chissà fino a quando. Rick Karsdorp ha scelto lo scontro frontale con la Roma non presentandosi per due giorni consecutivi a Trigoria dopo la convocazione di domenica. Oggi la squadra partirà il Giappone senza l’olandese, rimasto ad Amsterdam con la famiglia. Un ammutinamento che avrà ripercussioni disciplinari gravi per l’olandese che continua a non presentarsi sul luogo di lavoro. La Roma nei prossimi giorni capirà che tipo di sanzione comminare all’olandese, soprattutto se questo atteggiamento dovesse continuare. Intanto per la sua sostituzione Tiago Pinto tiene d’occhio Ivan Fresneda, terzino spagnolo classe 2004 del Valladolid.