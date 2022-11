Sconto Uefa ma Zaniolo va in panchina

IL TEMPO (M. JURIC) - Alla fine Nicolò Zaniolo ci sarà, anche se non dal 1’. La UEFA ha accolto il ricorso presentato dalla Roma, riducendo la squalifica a due giornate e permettendo al 22 giallorosso di mettersi a disposizione di Mourinho per la sfida di questa sera contro il Ludogorets. Uno sconto atteso, quasi preteso dall’allenatore portoghese: «Per Zaniolo è stata fatta giustizia. – ha commentato in conferenza stampa - La squalifica doveva essere al massimo di una giornata. È importante per noi, prima di tutto per il senso di giustizia, poi perché è un giocatore che ci può aiutare a vincere». Aiutare, appunto. Difficile una sua partenza da titolare, nonostante l’attaccante abbia svolto tutto l’allenamento di rifinitura con il gruppo. Troppo «grosso l’ematoma e importante il dolore alla coscia» per rischiarlo a 72 ore dal derby. Ci sarà Belotti accanto ad Abraham, con Volpato possibile carta a sorpresa. L’altro dubbio di formazione riguarda la difesa, con Viña in vantaggio su Kumbulla per sostituire lo squalificato Mancini. Per il resto confermato il modulo 3-5-2 con Camara, Cristante e Pellegrini centrali, El Shaarawy a sinistra e Karsdorp a destra, favorito su Zalewski