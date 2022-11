Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha “gelato” Dybala. “Andrà in Qatar solo chi è in grado di giocare la prima gara“. Il che riduce le speranze di Paulo di poter essere al Mondiale. La Joya sta meglio, ma che possa giocare la sfida con l’Arabia Saudita del 22 novembre ancora non si sa. “Aspetteremo fino alla fine per comunicare la lista“. Paulo ovviamente ci spera…

(gasport)