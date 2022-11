SASSUOLO-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio Abraham-Belotti, dubbi sugli esterni

Senza Pellegrini, che si aggiunge alle assenze di Dybala, Wijnaldum e Spinazzola, scelte quasi obbligate per Josè Mourinho in vista della trasferta contro il Sassuolo. Con Ibanez confermato dal tecnico al fianco di Smalling e Mancini, sugli esterni doppio ballottaggio: Karsdorp o Celik a destra, Zalewski o El Shaarawy sulla sinistra. Sulla trequarti spazio a Volpato al fianco di Zaniolo. In attacco Abraham è in vantaggio su Belotti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham.

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Camara, Matic, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Belotti.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Camara, Matic, El Shaarawy; Volpato; Zaniolo, Abraham.

TUTTOSPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Volpato; Abraham.