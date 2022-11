Rui Patricio inutilizzato, Svilar flop in Giappone: Roma a porta aperta

Due. Soltanto due. Un polacco e un brasiliano. Wojciech Szczesny e Alisson Becker. Sono gli unici portieri che in Qatar non hanno subìto gol con due partite alle spalle. E il dato, per motivi facilmente intuibili, turba i pensieri dei tifosi della Roma. [...] Mile Svilar ha partecipato alla tournée in Giappone ed è stato un vero e proprio disastro. Questo per dire che nella Roma esiste un problema portiere, al di là della (contenuta) affidabilità attuale di Rui Patricio. Che non è più giovanissimo, che non è più nemmeno il miglior portoghese. Oggi va bene, ma domani? Svilar, arrivato in estate a parametro 0 dal Benfica (dove veniva impiegato per lo più nella squadra B) per abituarsi a essere il titolare della Roma, è bravo soltanto quando non gioca. [...]

(corsera)