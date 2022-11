Rottura totale: Karsdorp non si presenta a Trigoria

Tra la Roma e Rick Karsdorp è rottura definitiva. Il terzino olandese ieri non si è presentato a Trigoria per la ripresa degli allenamenti in vista della partenza per la tournée in Giappone [...] Nel post partita contro il Sassuolo Mou aveva dichiarato «Mi sono sentito tradito da un calciatore» e la prima reazione di Karsdorp era stata la partenza con la famiglia per l’Olanda già nella mattinata di domenica 13, senza assistere all’Olimpico alla gara tra i giallorossi e il Torino, match per cui non era stato convocato. Poi c’erano state le parole del suo agente, che aveva chiesto spiegazioni per le dichiarazioni del tecnico. Ieri c’è stato lo strappo definitivo: dopo una settimana di vacanza, Mourinho e la società lo aspettavano insieme al resto dei convocati, ma l’esterno olandese non si è presentato. [...]

(corsera)