Ronaldo-Manchester sono ai titoli di coda

IL TEMPO - «Mi sento tradito». Cristiano Ronaldo e il Manchester United sono ai titoli di coda: in un’intervista a Talk Tv, il cinque volte Pallone d’Oro non nasconde il suo disagio nei Red Devils. «Ten Hag non mi rispetta, e se non hai rispetto per me, non ne avrò mai per te». Il Manchester United ha reagito icon una nota per far sapere di «Valutare una risposta dopo che i fatti saranno accertati nella loro interezza». Di certo l’esperienza a Manchester di Cr7 è ai titoli di coda