Roma-Zaniolo, il rinnovo è ancora un rebus

[…] Nicolò Zaniolo attende una chiamata per il rinnovo. Tiago Pinto e Claudio Vigorelli hanno in programma un incontro nei prossimi giorni: questa può essere la settimana giusta per rivedersi e provare a far coincidere le idee con i numeri. […] Un rinvio dopo l’altro, ora siamo praticamente a dicembre e non c’è sentore di fumata bianca. Le parti assicurano come i rapporti rimangano assolutamente cordiali, non si respira affatto aria di rottura ma di certo le due parti partono da idee e posizioni ancora ben distanti. L’entourage del calciatore vuole un contratto in linea con i top dello spogliatoio di Trigoria, con una base di 4 milioni di euro e bonus in grado di alzare l’asticella.

(La Repubblica)