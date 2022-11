Roma, ultimo atto: è la resa dei conti

L'ultima, poi il lungo letargo per il Mondiale. La Roma affronterà il Torino e non può perdere altri punti, ma Mourinho potrà contare su Dybala. L'argentino ha svolto tutta la seduta dell'allenamento di ieri, ma non è al 100% e probabilmente partirà dalla panchina. Il tecnico avrà bisogno anche di Abraham, tornato al gol nell'ultima giornata di campionato, e Zaniolo, il quale ha ritrovato anche la Nazionale. Il numero 22 sta discutendo il rinnovo a cifre top e per questo ha l'obbligo di alzare il livello. Lo Special One deve ritrovare il gruppo e le prestazioni anche dei nuovi arrivati: Matic e Celik non hanno compensato le carenze tecniche della squadra e Belotti è stato deludente fino a questo momento. La famiglia di cui parla Mourinho sembra essere andata in crisi anche per i "traditori", vedi Karsdorp, il quale rischia di andare in tribuna oggi. C'è una partita per tappare queste falle e l'allenatore potrebbe ricorrere ai giovani: Volpato ha dato segnali del suo talento, ma è ancora incompleto, Bove gioca troppo poco e Zalewski è un lontano parente di quello della passata annata. Chissà se oggi sarà il turno di Tahirovic.

(Il Messaggero)