ROMA-TORINO: le probabili formazioni dei quotidiani. Dybala parte dalla panchina, Volpato titolare. Tornano Camara e Abraham dal 1'

Domani alle ore 15 la Roma affronterà il Torino di Juric nell'ultimo impegno prima della sosta per il Mondiale. Il match, valido per la quindicesima giornata di Serie A, vedrà opporsi due squadre con stati d'animo completamente differenti: i giallorossi sono feriti dopo la sconfitta nel derby e il pareggio contro il Sassuolo, mentre i granata vengono da 3 vittorie nelle ultime quattro. José Mourinho chiederà un ultimo sforzo all'intoccabile trio difensivo composto da Ibanez, Smalling e Mancini, i quali proteggeranno la porta difesa da Rui Patricio. Sulla destra spazio a Celik, mentre Karsdorp potrebbe addirittura andare in tribuna dopo l'attacco dell'allenatore nel postpartita di Sassuolo-Roma. A sinistra tocca a Zalewski, invece a centrocampo pronta la coppa Camara-Cristante. In attacco Zaniolo è intoccabile e al suo fianco ci sarà ancora Volpato, il quale ha la piena fiducia dello Special One. La punta sarà Abraham, che ha ritrovato il gol nell'ultima giornata di campionato. Dybala, invece, partirà dalla panchina per poi entrare nel secondo tempo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, El Shaarawy; Volpato, Zaniolo, Abraham.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham.

LA REPUBBLICA - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham.

CORRIERE DELLA SERA - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham.

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham.

IL ROMANISTA - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham.