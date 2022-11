Roma sulla giostra. Karsdorp resta? Piacciono Bereszynski e Bellerin. Per l'estate occhi su Holm e Mazzocchi

Se la sosta del campionato vi fa venire voglia d’estate, forse c’è un modo per consolarsi: con il calcio mercato. (...) La Roma da tempo sta lavorando sotto traccia per cercare di portarsi avanti col lavoro, e in questo senso il general manager Tiago Pinto opera al solito lontano dai riflettori. Proprio per questo la ribalta improvvisa provocata dal caso Karsdorp non ha giovato alla causa giallorossa. (...) Di sicuro, pare difficile che Karsdorp possa essere venduto. Potrebbe assai più facilmente essere prestato, ed in questo senso la Juventus è in prima fila. (...) I sussurri di mercato parlano di un monitoraggio per avere in prestito Bereszynski (classe 1992) dalla Sampdoria. Il polacco era stato già in estate nel mirino della Roma, ma non è il solo studiato, visto che un altro osservato speciale è anche Bellerin (classe 1995), spagnolo, che sta trovando poco spazio al Barcellona. In chiave estiva, invece, si fanno anche i nomi di Holm (classe 2000) dello Spezia e Mazzocchi (classe 1995) della Salernitana. (...) Altro settore caldo è quello avanzato. Di sicuro a gennaio arriverà il norvegese Solbakken, svincolato a dicembre dal Bodo. (...) Sempre più ai margini Shomurodov, che potrebbe partire. Piace di sicuro al Bologna, ma il nodo è sempre la formula, che difficilmentepotrebbe esserediversada quella del prestito.

(gasport)