Roma, stasera dentro o fuori. Mourinho: “Mi fido di Abraham”

Mourinho potrebbe avere un’arma in più per superare il Ludogorets. (...) La Uefa, infatti, ha accolto ieri in tarda mattinata il ricorso che aveva presentato la Roma, riducendo da 3 a 2 (già scontate) le giornate di squalifica di Nicolò Zaniolo in seguito all’espulsione rimediata dall’attaccante nel match contro il Betis Siviglia all’Olimpico. Un recupero importante, ma non ancora certo visto che il numero 22 deve smaltire la botta presa lunedì sera a Verona. (...) Se sarà recuperato, farà coppia con Abraham, a cui Mourinho darà ancora fiducia dopo la non brillante prestazione di Verona. “Ai miei calciatori non ho ancora detto la formazione ma Tammy giocherà, e con lui anche El Shaarawy. (...) Sull’occasione sbagliata da Tammy a Verona non ero arrabbiato, sono contento della sua partita: ha sbagliato due gol, uno a porta vuota, il secondo è stato bello perché ha fatto un assist a Zaniolo. Per me non è un problema, lo era quando non lo vedevo super concentrato in alcune partite ad inizio stagione, ma adesso lavora tanto per la squadra“.

(corsera)