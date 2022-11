Roma: Solbakken. CR7, è derby Usa

In attesa di trovare un sostituto per il partente Karsdorp, radiato da Mourinho, la Roma si porta avanti ufficializzando l’esterno offensivo Ola Solbakken [...]. Per Tiago Pinto «ha importanti doti tecniche, oltre che fisiche e atletiche, che ne fanno un calciatore moderno. Diversi club erano interessati a lui, ma lui ha scelto noi». [...]

Chi, invece, difficilmente verrà a Roma è Cristiano Ronaldo. Dopo il divorzio dallo United il portoghese intraprenderà «una nuova sfida», dice lui, ma nessuno sa dove. Tiago Pinto aveva già escluso un suo ritorno da Mourinho (dai tempi del Reai Madrid). Questioni di ingaggio, naturalmente. Restano diverse piste all’estero. Piste da nababbi, per cominciare: ci sarebbe un “derby” in corso, a Los Angeles, tra i Galaxy e il LAFC di Chiellini, ma sarebbe della partita anche l’Inter Miami di David Beckham. E poi, sempre per re¬stare in ambito di grandi disponibilità, potrebbero riaffacciarsi gli arabi dell’Al Hilal, che già avrebbero fatto follie l'estate scorsa. [...]

(Il foglio)