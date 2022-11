Roma più carica, Lazio arrabbiata: decollo o sorpasso

Ogni partita vive di emozioni, sospiri e suggestioni, ma il derby ancora di più. Mourinho e Sarri avranno spiegato ai propri ragazzi che oltre alla tattica serve anche quella corsa in più, la capacità di andare oltre i propri limiti. Roma e Lazio sono praticamente attaccate in classifica, ma hanno voglia di migliorarla ulteriormente. Dal punto di vista psicologico i giallorossi arrivano meglio a questa sfida grazie alle due vittorie consecutive ottenute contro Hellas Verona e Ludogorets, mentre i biancocelesti hanno raccolto due sconfitte contro Salernitana e Feyenoord. Questo, però, non basta per indicare una favorita perché entrambe hanno calciatori di qualità nonostante i numerosi assenti. Ma non c'è tempo per pensare a cosa sarebbe potuto essere, meglio concentrarsi sulla realtà.

(gasport)