Roma, pazzi per Mou in Giappone

LEGGO (F. BALZANI) - Prima il bagno di folla all'aereoporto di Tokyo, poi la festa con i tifosi nipponici per la vittoria del Giappone. È iniziata così la tournée romanista nel Sol Levante che vedrà oggi all'alba la conferenza di Mourinho e domani la prima amichevole con il Nagoya. Il tecnico è stato preso d'assalto da decine di tifosi giapponesi. Intorno maxischermi e gigantografie di Totti e Nakata. Nel frattempo a Roma Solbakken veniva presentato con la numero 18: «Ho coronato un sogno, i tifosi sono straordinari e la società mi ha fatto sentire desiderato». Ora Mou si aspetta un rinforzo a centrocampo: torna di moda Lukic ai ferri corti col Toro. Intanto un sorriso da Wijnaldum che ieri ha postato un video in cui balla con la figlia mostrando un ottima mobilità: il suo rientro in campo è previsto per fine gennaio