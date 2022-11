Roma, oggi Dybala col gruppo. Ma il rientro rimane un mistero

L’infortunio rimediato calciando un rigore contro il Lecce lo scorso 9 ottobre è reale, ma il disappunto di Mourinho sulla gestione del recupero di Dybala è sembrato evidente mercoledì sera a Reggio Emilia. Il tecnico ha lasciato chiaramente intendere come né lui e in parte nemmeno la Roma abbiano avuto troppa voce in capitolo sul recupero dell’argentino e sul suo possibile utilizzo per il match contro il Torino domenica, l’ultimo prima della sosta. (...) Chiama in causa il rapporto diretto tra Dybala e la federazione argentina, passando sopra la testa di Mourinho stesso e della Roma. “Non so il contenuto dei suoi messaggi con la federazione argentina, con il suo allenatore Scaloni, non so se debba giocare domenica per andare in Qatar o se invece, non giocando, è più sicuro di andare". (...) Ieri la squadra non si è allenata e Dybala, che negli ultimi giorni ha aumentato i carichi di lavoro, oggi dovrebbe tornare a lavorare con il gruppo e quindi, teoricamente, a disposizione per la gara col Torino. (...) Nei prossimi giorni è previsto un contatto telefonico tra il c.t. Scaloni e l’attaccante giallorosso, in cui si farà un punto della situazione. La sensazione è che alla fine l’ex juventino farà parte della lista dei convocati.

(corsera)