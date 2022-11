ROMA-LUDOGORETS: le probabili formazioni dei quotidiani. Kumbulla dal 1', dubbio in attacco

Si gioca il proprio futuro europeo la Roma, che questa sera contro il Ludogorets può solo vincere se vuole proseguire il suo cammino in Europa League. Proprio per questo Mourinho, nonostante il derby di domenica, cambierà il meno possibile. Tra i pali Rui Patricio. In difesa Kumbulla prende il posto dello squalificato Mancini al fianco di Smalling e Ibanez. Karsdorp ed El Shaarawy sulle fasce, con la coppia Cristante-Camara al centro. In attacco Pellegrini e Abraham, con Zaniolo e Vopato che si giocano la terza maglia.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

IL TEMPO - Rui Patricio; Vina, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Belotti, Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

TUTTOSPORT - Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

LA REPUBBLICA - Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Camara, El Shaarawy; Volpato, Pellegrini; Abraham.