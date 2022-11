ROMA-LAZIO: le probabili formazioni dei quotidiani. El Shaarawy dal 1', Matic e Cristante a centrocampo. In attacco spazio alla coppia Zaniolo-Abraham

Oggi alle ore 18 la Roma scenderà in campo allo Stadio Olimpico per disputare la partita dell'anno, ovvero il derby contro la Lazio, valido per la tredicesima giornata del campionato. L'attesa è massima e il valore di questa sfida è reso ancora più elevato dalla situazione in classifica: i giallorossi si trovano al quarto posto con 25 punti, mentre i biancocelesti sono quinti, a -1 proprio dagli eterni rivali. Per provare a portare a casa il risultato, José Mourinho si affiderà a Rui Patricio in porta, protetto dal solito trio Mancini-Smalling-Ibanez. A centrocampo dovrebbero giocare Matic e Cristante, mentre sulle fasce Karsdorp e, a sorpresa, El Shaarawy. Pellegrini pronto ad agire sulla trequarti. Davanti, invece, spazio alla coppia Abraham-Zaniolo, con il numero 22 voglioso di trovare la prima gioia personale contro la Lazio.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA REPUBBLICA - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.



