Roma femminile, scatto in vetta

La Roma femminile continua a vincere. Le ragazze allenate da Spugna hanno superato 2-0 la Sampdoria al Tre Fontane grazie alle reti di Giugliano e Haug. La Roma consolida così il primo posto in classifica e adesso ha sei punti di vantaggio sulla Fiorentina, con una partita in meno. «È un successo importante - le parole del tecnico giallorosso - ed è stato meritato perché abbiamo fatto un grande possesso palla mentre loro si sono difese. Il risultato dice solo 2-0, ma non era semplice creare tante occasioni».

(corsera)