Roma e Lazio sorridono

IL TEMPO (S. PIERETTI) - Il sorteggio di Nyon appare propizio per le squadre italiane.Le sette formazioni -nel loro percorso in Europa - trovano avversarie alla portata; non ci sono confronti proibitivi, alcuni accoppiamenti nascondono qualche insidia in ogni modo ognuna potrà giocarsi le proprie possibilità. In Europa League la Roma trova il Salisburgo terzo nel girone di Champions League nello stesso raggruppamento del Milan; gli austriaci guidano la classificadellorocampionato con 4 lunghezze di distanza dallo Sturm Graz. L’allenatore è il giovanissimo Matthias Jaissle - appena 34 anni - che predilige schierare la squadra con il modulo del 4-3-1-2. La difesa gioca con una linea a quattro davanti al portiere elvetico Köhn; sulla corsia destra gioca Amar Dedic, nazionale bosniaco, la coppia dei due centrali è formata dal serbo Pavlovic - 21 anni, ma già 21 presenze con la nazionale maggiore - e dal brasiliano Bernardo. La fascia sinistra è affidata ad Andreas Ulmer, capitano della squadra e nazionale austriaco. Il centrocampo è schierato a rombo: Kjaergaard è l’astro nascente del calcio danese; appena diciannove anni, ma già nel mirino di diversi top club. Il regista è Nicolas Seiwald - 21anni - già protagonista con l’Austria. L’argentino Nicolás Capaldo completa la linea dei tre mediani. La stella della squadra è il croato Luka Sucic, un talento con apprezzabili doti tecniche. Il tandem offensivo è formato dallo slovacco Benjamin Sesko al quale si affianca Noah Okafor. La Juve - altra squadra che continuerà la propria corsa in Europa League incontrerà i francesi del Nantes che superò nel 1996 in occasione della semifinale di Champions League poi vinta dalla squadra di Lippi. Nei play off dell’Europa League spiccala sfida tra Barcellona e Manchester United, nel 2009 finaliste a Roma della Champions Leagueealungo dominatrici del calcio continentale. In Conference League la Lazio trovai rumeni del Cluj, già affrontati in Europa League nell’edizione 2019-2020: nei due precedenti, una vittoria per parte, con successo biancoceleste all’Olimpico firmato dall’argentino Correa.