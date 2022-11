Roma e Lazio, perché oggi conta soltanto l’Euroleague

Assicurano tutti di non pensare al derby. E forse è così. O forse no, visto il modo con cui Milinkovic Savic e la Lazio hanno, giustamente, contestato l’ammonizione contro la Salernitana. (...) . Ma anche in casa Roma, al di là delle considerazioni pubbliche, qualcuno avrà pensato che vincere a Verona all’ultimo minuto è stato bello, confortante ed appagante, non solo per il quarto posto ma anche perché ha permesso ai giallorossi di presentarsi alla sfida dell’Olimpico con un punto in più in classifica. (...) Insomma, al di là delle parole, e delle assicurazioni dei due tecnici, legittimamente al derby pensano un po’tutti. Anche se, per qualche ora, giustamente si concentreranno sull’Europa League. Da giocare e da difendere. (...) Fanno bene Lazio e Roma oggi a concentrarsi esclusivamente sull’Europa League. Tanto più che - per responsabilità dirette e qualche distrazione nel cammino - si sono messe in condizione di giocarsi il loro futuro in novanta minuti. (...) La Roma parte invece da una condizione un po’ meno confortante, perché il Betis Siviglia si è qualificato già da primo e ai giallorossi non resta che giocarsi contro il Ludogorets il secondo posto disponibile, che comunque ti porta allo spareggio. (...) Perché si tratta di difendere una Europa League che, come detto, ha già mille motivi per appassionare. E se non avrà l’appeal e l’importanza della Champions, scopriremo nel prossimo sorteggio che diventerà di certo molto interessante. (...)

(gasport)