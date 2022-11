Roma, che pericoli: Barcellona e Ajax

Lunedì il sorteggio a Nyon per i playoff di febbraio di Europa League. Per la Roma non c’è che l’imbarazzo della scelta. Il Barcellona - se non fa come l’anno scorso, cheprese sotto gamba la Coppa – diventa il rivale da evitare, troppo forte Lewa, tanti i talenti intorno a lui, dai ragazzi Gavi e Pedri,fino a De Jong e Dembélé. Certo, la difesa latita. Ma anche l’Ajax e lo Sporting di Amorim – che si ispira anche a Mourinho – sono rose toste, con i giovani ajacidi e i lusitani estrosi alla Pote, Nuno Santos e Trincao. Meglio allora sarebbero lo Shakhtar, in calo a causa della guerra e della fuga dei brasiliani, e il Leverkusen, 16° in Bundesliga, anche se fra l’ex Schick, l’ex Chelsea Hudson-Odoi e il francese Diaby i pericoli ci sono sempre.

(gasport)