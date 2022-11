Rispunta Frattesi

IL TEMPO (M. JURIC) - La Roma non molla l’idea Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo rimane in cima alla lista dei desideri giallorossi se non a gennaio,magari la prossima estate. Un centrocampo orfano di Wijnaldum eimperfetto nel suo assortimento che Mourinho vorrebbe ulteriormente migliorare. Frattesi è stato il sogno di mezza estate della Roma e di Tiago Pinto, che al termine dell’ultima sessione di calciomercato non ha fatto mistero della sua personale venerazione per il 16 neroverde: «È ilmio giocatore preferito della Serie A, esclusi quelli della Roma. È un grande giocatore, sarà uno dei centrocampisti più forti del campionato e dell'Italia». Detto,fatto. Non che servisse la benedizione del gm giallorosso, ma Frattesi in questa prima parte di campionato ha confermato ancora di più la sua forza anche agli occhi di Mourinho. 15 partite e 4 gol con un apporto in termini di dinamismo e intensità che sarebbero oro colato per la Roma. La scorsa estate il club giallorosso non è riuscito a trovare un accordo per le esose richieste del Sassuolo. Ma già dalla prossima sessione di mercato il discorso potrebbe tornare in piedi, visto chei colloqui attorno al centrocampista non si sono mai interrotti tra Tiago Pinto e Carnevali. La Roma continua a controllare il 30% del suo cartellino e vorrebbe sfruttare questo sconto. Il Sassuolo sarebbe disposto a lasciarlo partire anche a gennaio, visto l’interesse crescente del Brighton di De Zerbi, che non lo ha mai allenato ma solo sfiorato. Sempre al giusto prezzo, un incisomai banale nella gioielleria emiliana. Con la differenza rispetto a questa estate che nel mercato di riparazione i due club potrebbero ragionare su una formula diversa, maggiormente strutturata e dilazionata. Come un prestito con obbligo di riscatto con all’interno dell’operazione alcuni giovani. E i nomi sono sempre gli stessi. Da un lato un Bove che non gioca potrebbe trovare maggiore spazio con Dionisi, così come sfruttare il Sassuolo per la definitiva consacrazione di Volpato. Ragionamenti ancora embrionali che comunque i due club stanno affrontando, visto che Mourinho non smetterà di battere sul tasto del rafforzamento, soprattutto lì in mezzo al campo. Ma Frattesi questa volta farà come San Tommaso, forte di una promessa fattagli dal club, dopo l’adeguamento contrattuale di settembre, di non opporsi ad una sua cessione. Cosa che non farà la Roma con Karsdorp che oltre alla Juventus piace a Marsiglia e Lione. Intanto lunedì in serata è atteso a Roma Ola Solbakken, che arriverà direttamente da Oslo dove domenica sera giocherà con la sua nazionale l’amichevole contro la Finlandia. Visite mediche e firma del contratto, in attesa «nulla osta» del Bodo per poter utilizzare il calciatore prima di gennaio.