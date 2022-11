Rimonta a Tokyo ma per Mourinho restano i problemi

La Roma salva la faccia, terminando la tournée in Giappone con un altro pareggio, stavolta in rimonta contro lo Yokohama. Finisce 3-3 ma il bicchiere è mezzo vuoto. Abraham resta un fantasma. Se non darà segnali e Belotti continuerà nel letargo, non è escluso che si possa passare alla formula del falso nueve. Dietro Celik, sul 2-0, commette la solita leggerezza in uscita. Svilar ieri è stato un disastro: papera sul 1° gol, con il pallone che gli passa in mezzo alle gambe e errore sul 2°, quando è lentissimo ad andare giù, per poi venir beffato dal rimpallo sul palo che gli colpisce la schiena. E poi c’è la questione infortuni: con Tahirovic (sospetta lesione) il trend negativo non si arresta. Di positivo c’è la conferma che con la difesa a 4 vista ieri nella ripresa, la Roma appare più equilibrata e propositiva.

(Il Messaggero)