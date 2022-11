Rigori amici: Supercoppa alle ragazze di Spugna

La vendetta è un piatto che va servito freddo, anzi glaciale come Haavi che batte l’ultimo rigore e Ceasar che para i penalty di Girelli e Cantore: così la Roma vince la prima Supercoppa Italiana della propria storia battendo la Juventus ai calci di rigore (4-5 d.c.r.) in seguito all'1-1 dei 120 minuti disputati. Mourinho era stato profetico mandando un messaggio alle giallorosse: "Quando si gioca per un trofeo bisogna portarlo a casa". Spugna lo ha ascoltato e le sue ragazze anche.

(Il Messaggero)