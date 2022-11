Riecco Zaniolo nella settimana più delicata

LEGGO (F. BALZANI) - Ha spezzato la maledizione, proprio nella notte di Halloween. Zaniolo si risveglia nella settimana più delicata per la Roma di Mourinho che (anche) grazie al ritorno al gol del numero 22 ha espugnato Verona superando la Lazio a pochi giorni dal derby Capitale. Una prova concreta quella di Nicolò che non segnava dalla finale di Tirana (e da 149 giorni in serie A) e che ora punta il suo nemico numero uno. Non una sfida banale visti i precedenti tra pali colpiti (3) e gli sfottò disgustosi sulla mamma e sulle condizioni fisiche dell'attaccante dopo il crack al crociato. Zaniolo vuole segnare il suo primo gol in un derby. E agli amici ha confidato di avere un serbo un'esultanza particolare. Intanto deve fare i conti con i lividi lasciati dai giocatori del Verona. Ieri la visita ha evidenziato solo contusioni. Niente di grave come ha detto Mourinho. Vuole esserci Nicolò anche contro il Ludogorets domani all'Olimpico in una di quelle notti europee disegnate apposta per lui. Per questo incrocerà le dita oggi quando l'Uefa si pronuncerà sul ricorso presentato dalla Roma mirato ad abbreviare di un turno la squalifica di tre giornate inflitta dopo la manata a Pezzella. Ci spera Mourinho che nella sfida decisiva di Europa League potrà sfruttare un turn over ridotto. Il grande protagonista di Halloween, però, è stato soprattutto Volpato. Il 18enne scovato da Totti giocherà contro il Ludogorets in caso di assenza di Zaniolo, altrimenti sarà di nuovo utile a gara in corsa. Mentre la Roma si gode il 4° posto e il +6 in classifica rispetto allo scorso anno i Friedkin mettono altri soldi: investiti 92 milioni per completare il rifinanziamento estinguendo così il bond, con il rimborso di 267 milioni del debito in scadenza nel 2024. I fondi sono stati raccolti tra investitori privati internazionali, tra i quali la filiale assicurativa Athene del fondo americano Apollo Global Management.