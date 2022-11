Radu può nascondere la palla all’avversario e avere solo il “giallo”?

Sono scene alle quali non vorremmo più assistere. La Roma cerca di recuperare lo svantaggio, Rui Patricio corre a prendere la palla per il fallo laterale e il laziale Radu, in panchina, gliela nasconde per guadagnare forse cinque secondi. Se la cava, sorridendo, con un “giallo”, lo stesso che tocca al romanista che aveva diritto alla rimessa in gioco. Atteggiamenti così vanno banditi subito e l’ammonizione sembra poco. La lotta alla perdita di tempo sia una priorità. (...) Il prossimo panel dell’Ifab dovrebbe studiare soluzioni più dure. L’ultimo capitolo di queste meschinerie riguarda il raccattapalle, ormai “dodicesimo uomo” che rilancia l’azione della squadra di casa e offre invece il pallone agli ospiti con indolenza (...)

(gasport)