Prove di pace. Karsdorp in gruppo

IL TEMPO (M. JURIC) - Il volto sorridente, l’allenamento in gruppo e le foto di rito sul sito ufficiale. Il ritorno a Trigoria di Rick Karsdorp è filato via come un giorno qualsiasi, suddiviso tra campo e palestra insieme ai compagni che hanno giocato a Sassuolo. Dopo i rimproveri pubblici di Mourinho a Reggio Emilia, giovedì è stato il giorno dei pensieri, ieri quello dei primi confronti, sia con l’allenatore che con Tiago Pinto. Il ragazzo continuerà ad allenarsi con la squadra, nessuna punizione disciplinare all’orizzonte. Un punto verrà fatto già dalla prossima settimana, insieme al giocatore e al suo agente, anche in previsione della doppia trasferta in Giappone e Portogallo. Mourinho sul suo futuro in giallorosso è stato chiaro con quell’invito a cercarsi squadra a gennaio. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare di un mercato invernale complicato. E uno stipendio da 2 milioni di euro netti a stagione fino al 2025. L’unico dubbio rimane l’utilizzo di Karsdorp domani contro il Torino. L’allenatore deve decidere se utilizzare il metodo «epurati di Bodo»: in quel si allenavano in gruppo ma poi venivano spediti in tribuna. Oppure sotterrare temporaneamente l’ascia di guerra al Mapei e portarlo con sé in panchina. A centrocampo torna Camara dall’inizio con accanto uno tra Cristante e Matic, a destra conferma per Celik e a sinistra ballottaggio aperto tra Zalewski ed El Shaarawy. Difficile l’utilizzo dal 1’ dell’ex Belotti, più probabile il ritorno da titolare di Abraham con alle spalle Zaniolo e Volpato, fresco di prima chiamata con l’Under 21