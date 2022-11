Prove di disgelo: Karsdorp convocato. Ma sul Giappone decide Mourinho

Oggi la Roma tornerà ad allenarsi, in vista della partenza per la tournée in Giappone prevista per martedì. Karsdorp è regolarmente convocato per la ripresa del lavoro e per il viaggio. Ma a Trigoria spiegano come l’ultima parola spetterà a Mourinho, anche se la dirigenza spera che la frattura possa rientrare, perché Karsdorp a gennaio sarebbe difficilmente vendibile, al massimo si potrebbe prestare in condizioni di debolezza.

Intanto ieri Mourinho ha ricevuto il «Thinking Football Awards» assegnatogli dalla Lega portoghese. Se José è apparso molto commosso, il g.m. Tiago Pinto a margine ha detto: «Mai stata la possibilità di prendere Ronaldo. Quando il club è stato acquistato era in una realtà difficile. Abbiamo dovuto ridurre il monte ingaggi e migliorare la qualità della squadra, lanciando anche, grazie a Mou, giovani come Zalewski e Volpato».

(gasport)