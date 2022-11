In attesa del posticipo tra Juventus e Inter, la Roma Primavera è volata al primo posto in classifica grazie alla vittoria per 1-3 in casa del Frosinone. I giallorossi hanno trionfato grazie alle reti di Faticanti, Pisilli e Pagano. Inutile la rete di Maestrelli del momentaneo 1-2.

(gasport)