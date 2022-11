Previsti oltre mille agenti per il derby: aumenta la zona cuscinetto tra i tifosi

Il sedicesimo “tutto esaurito” consecutivo per le partite interne della Roma era facile, perché il derby è il derby. Ma questo comporta anche una serie di problemi pratici da affrontare, primo fra tutti l’ordine pubblico. Due giorni fa si è svolto un vertice in Prefettura e sono state messe sul tavolo le prime misure volte a garantire lo svolgimento senza problemi del match. [...] Roma e Lazio, di comune accordo, hanno voluto inoltre aumentare la zona cuscinetto posta tra Tribuna Tevere e Distinti Nord, togliendo dalla vendita centinaia di biglietti. Da stasera partirà la bonifica dell’area per trovare e rimuovere oggetti utili a eventuali scontri.

(gasport)