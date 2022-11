Preso Solbakken. Fari su Bellerin e Aouar. Si è offerto ancora Bereszynski

In entrata c’è Ola Solbakken, attaccante norvegese del Bodo Glimt, e in uscita c’è Karsdorp, che va sostituito con un altro esterno destro. La Roma e Mourinho lo aspettano già dalla scorsa estate. Probabile che a fargli posto sia Shomurodov, che potrebbe finire in prestito alla Sampdoria da dove potrebbe arrivare Bereszynski, che si è proposto di nuovo dopo i contatti della scorsa estate.L’esterno polacco è uno dei candidati a prendere il posto di Karsdorp. Un altro nome accostato alla Roma per la fascia destra è quello di Hector Bellerin, che al Barcellona non sta trovando spazio e potrebbe partire in prestito secco fino a giugno. Per il futuro piacciono Mazzocchi della Salernitana, Holm dello Spezia, e Klostermann del Lipsia. Per il centrocampo Pinto continua a monitorare la situazione di Houssem Aouar, che ha il contratto con il Lione in scadenza il 30 giugno. Per evitare un’asta a fine stagione, i giallorossi potrebbero provare a prenderlo a gennaio, versando un piccolo indennizzo alla società francese che così non lo perderebbe a parametro zero.

(corsera)