Più punti, meno gol subiti e in trasferta...Così Mourinho ha (di nuovo) superato se stesso

CORRIEREDELLOSPORT.IT (C. ZUCCHELLI) - [...] Nonostante tutto, José Mourinho è riuscito, dopo 12 giornate, a portare la Roma al quarto posto, a meno due dal secondo. I giallorossi si sono migliorati rispetto a un anno fa e con loro con Mou, capace di plasmare una squadra che, magari, non sarà brillantissima nel gioco e negli interpreti, ma non molla mai, non si dà mai per vinta e ha sei punti in più rispetto al 2021. Se i gol segnati sono cinque in meno (16 contro 21), quelli subiti sono diminuiti: da 14 a 11. [...]

Nel frattempo, Mourinho pensa positivo (parole sue) e continua con la sua strategia: fare punti, punti, punti. E pazienza se siano brutti, sporchi e cattivi: per adesso, José, non ha né tempo né voglia di pensare alla forma. Conta solo la sostanza. A proposito di sostanza: la Roma non vinceva cinque gare di fila in trasferta dal 2017, l'anno del terzo posto in campionato e della semifinale di Champions. Sono passati tre allenatori (Di Francesco, Ranieri e Fonseca), due presidenti e tre capitani prima di riuscirci di nuovo. Con la sorte non esattamente benevola, visto che con 9 legni colpiti, la Roma è la squadra meno fortunata (e meno precisa) del campionato.

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO