Piccola Roma, grande Joya. Solo Dybala ferma il Toro

La lunga pausa è un viaggio nell’incognito, anticipa i bilanci, spacca la stagione in parti non uguali. Tra Roma e Torino, è la prima ad avere bisogno della sosta. La lunga pausa è un viaggio nell’incognito, anticipa i bilanci, spacca la stagione in parti non uguali. Tra Roma e Torino, è la prima ad avere bisogno della sosta [...] Andrea Belotti si presenta sul dischetto del rigore a 90’ già scoccato, sullo 0-1. Palo, Gallo nell’abisso dell’umore nero, a zero gol a Roma, e tutti che si chiedono perché non abbia tirato Dybala. Semplice, perché il rigorista della Roma si era infortunato proprio calciando un rigore, contro il Lecce. E non vuole rischiare di vedere Doha in cartolina. Anche su questa partita, come in tante nel resto d’Europa, aleggia l’effetto Mondiale. Il Torino non vince soltanto per il successivo gol di Matic, mentre pensava di aver scansato il grande pericolo. No. Non prevale perché comanda in mezzo per oltre un’ora ma non riesce a stendere una Roma vacanziera. [...]

(gasport)