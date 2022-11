Piccola Roma. Abraham a secco

Sarà il jet-lag o l'avversario poco allettante, fatto sta che lo 0-0 con il Nagoya Grampos ha evidenziato i soliti problemi della Roma: una squadra con enormi difficoltà a segnare, con una costruzione di gioco discutibile e tanta superficialità. Abraham è rimasto in campo per 90 minuti, ma si è dimostrato impalpabile, mantenendo lo stesso atteggiamento avuto in questo campionato.

Il rientro di Dybala darà sicuramente luce all'attacco, proprio come è successo contro il Torino, ma è anche vero che l'intero reparto non può appoggiarsi sulle sue spalle. L'involuzione del centravanti è sotto gli occhi di tutti, ma avrà l'opportunità di rifarsi nella seconda amichevole, in programma lunedì alle 11:30 contro lo Yokohama Marinos. Ieri El Shaarawy è entrato con decisione, Shomurodov ci ha messo volontà e Tahirovic ha ripagato la fiducia del tecnico.

Intanto Wijnaldum continua a fare passi avanti nel suo percorso riabilitativo, ma difficilmente partirà per il ritiro in Portogallo a metà dicembre. Molto probabilmente infatti rimarrà a Trigoria a lavorare con un preparatore dedicato.

(Il Messaggero)