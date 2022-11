Per i giallorossi Barcellona da evitare

IL TEMPO (M. JURIC) - Le sette italiane impegnate in Europa si danno appuntamento lunedì prossimo a Nyon. Si parte alle ore 12:00 con i sorteggi della Champions League, dove Napoli, Inter e Milan scopriranno le loro avversarie agli ottavi di finale. Per la Roma l’appuntamento è alle 13:00 quando dall’urna uscirà la sfidante per il Playoff di Europa League. Dopo esser arrivati secondi nel girone, i giallorossi saranno testa di serie ed affronteranno una delle sette squadre terze classificate nei gironi della Champions League. Tra le possibili avversarie non ci sarà la Juventus, non potendosi affrontare a questo punto della competizione due club della stessa federazione. I giallorossi giocheranno in trasferta la gara di andata il 16 febbraio, con il ritorno all’Olimpico la settimana successiva. L'unica sfida inedita sarebbe con il Salisburgo, mentre lo spauracchio più grande si chiama Barcellona. E Mourinho da questo punto di vista è consapevole delle difficoltà: «In questo Playoff ci sono squadre attrezzate per vincere la Champions». Alle 14 toccherà alla Lazio scoprire il proprio avversario, dopo il terzo posto nel girone e la retrocessione in Conference League. I biancocelesti non saranno testa di serie e incontreranno una delle seconde classificate dei gironi di Conference. Tra le possibili sfide, tre inedite: Basilea, Gent e Lech Poznan. Anche per la Lazio esclusa una sfida tutta italiana con la Fiorentina, che invece sarà testa di serie. L’andata si giocherà all’Olimpico il 16 febbraio, con il ritorno in trasferta sette giorni dopo