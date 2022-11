Per Dybala è il giorno della verità

IL TEMPO (M. JURIC) - Continua la corsa contro il tempo di Paulo Dybala per essere convocato al Mondiale. L’argentino nella giornata di oggi si sottoporrà a degli esami per valutare a che punto sia il recupero dall’infortunio muscolare subito lo scorso 8 ottobre. Sarà un esame decisivo per capire le sue condizioni e tentare fino all’ultimo di convincere Scaloni a portalo in Qatar. Ma il CT è stato chiaro, convocherà solamente i calciatori che saranno in condizione per giocare la prima gara del girone. Il prossimo 14 novembre verrà consegnata la lista definitiva dei 26 e la Joya vuole esserci a tutti i costi. Da settimane sta lavorando intensamente, tra fisioterapia e fattori di crescita, per recuperare in tempo con l’obiettivo di strappare a José Mourinho una convocazione con il Torino e dimostrare a Scaloni, con i fatti, di essere pronto. Oggi il responso, che a soli 10 giorni dal gong, sa tanto di verdetto definitivo sulla partecipazione o meno di Dybala al Mondiale