Andrea Belotti ha infatti avvertito un piccolo problema al flessore. Si tratta di una forte affaticamento alla coscia destra. Durante la sosta, il Gallo non farà sforzi inutili e si sottoporrà ad un trattamento fisioterapico, così da tornare al meglio alla ripresa degli allenamenti – fissati per domenica – prima della tournée in Giappone.

(gasport)