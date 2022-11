Pellegrini, pasta di capitano. Zalewski, giovani emozioni

Lorenzo Pellegrini e Nicola Zalewski sono destinati a essere i soli due romani nella formazione titolare dei giallorossi contro la Lazio. Il derby non è come tutte le altre, ma non lo è ancora di più per chi i colori giallorossi ce li ha non solo sulla maglia ma stampati sulla pelle. Con il capitano in campo, la Roma ha vinto tre volte e in due è andato anche a segno. Nella sconfitta per 3-2 della passata stagione Pellegrini non giocò, ma in quell'occasione Mourinho mandò in campo per la prima volta Zalewski, regalandogli gli ultimi 8 minuti. L'allenatore portoghese lo ha trasformato in un esterno a tutta fascia ed è diventato una certezza. La sua crescita è rappresentata anche dal "Golden Boy Web", premio che riceverà domani a Torino.

(corsera)