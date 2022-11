Pellegrini ko. Appuntamento solo nel 2023

IL TEMPO (M. JURIC) - Dopo Dopo Wijnaldum, Dybala e Spinazzola, anche Pellegrini saluta con anticipo il 2022. Lesione di primo grado al flessore della coscia destra e arrivederci al prossimo anno. Uno stop di 10 giorni che non lo farà essere a disposizione per le partite contro Sassuolo e Torino. La squadra ieri si è ritrovata a Trigoria per allenarsi in vista della sfida di domani al Mapei e anche per parlarsi dopo le tensioni post derby. Vissuto tra un «rilassati e gioca» di Mancini ad Abraham a fine primo tempo e il messaggio di vicinanza di Tiago Pinto ad Ibanez dopo l’errore. Due dispiaceri in meno di 24 ore per il brasiliano che non è stato convocato dal CT Tite per il Mondiale. Zalewski, premiato con il Golden Boy Web 2022 è tornato sul derby: «E’ stato un incidente di percorso deciso da un episodio sfortunato. Vogliamo sei punti nelle prossime due gare». Intanto il giudice sportivo ha sanzionato la Roma con un’ammenda di € 5.000 per “un coro becero” intonato dai propri tifosi nei confronti di un calciatore della Lazio