Pedro: «Per sostituire Immobile daremo tutto»

IL TEMPO - Non sono molti i calciatori che possono dire di aver giocato il derby della Capitale con entrambe le maglie. Ancor meno sono quelli che possono raccontare di aver segnato ed esultato sia indossando quella della Lazio che quella della Roma. Oltre a Selmosson e Kolarov, solo Pedro è riuscito in questa impresa. «Sappiamo tutti cosa significa il derby - ha dichiarato l'attaccante spagnolo al canale della A - Segnare quel gol è stato molto importante per me, mi ha permesso di legare subito con i tifosi, con l'ambiente e con la società. Sono molto contento di essere qui e aiutare la squadra, ho avuto la fortuna di vestire entrambe le maglie della città, ma la Lazio rappresenta il mio carattere e il mio stile di gioco. Mi rivedo nei valori del club, credo si noti sul campo e nell'intesa che ho con i miei compagni». Poi una considerazione sul rapporto con Sarri: «Abbiamo lavorato sodo l'anno scorso per assimilare le sue idee, penso che tutti i nuovi arrivati si siano adattati bene alla filosofia del mister e al sistema di gioco. Siamo una squadra pericolosa, pressiamo alto, comandiamo il possesso palla». In chiusura una battuta sulle aspettative del match: «Sarà una partita intensa, i ritmi saranno alti con molti falli. Dovremo giocare il nostro calcio, come facciamo sempre ed essere al massimo della forma per portare a casa i tre punti. Loro sappiamo che hanno giocatori molto forti e grandi leader, ci renderanno la vita difficile, ma è un derby. È una partita fondamentale. L'infortunio di Ciro è un duro colpo per noi, ma ogni singolo giocatore darà tutto per sopperire all'assenza del capitano e portare a casa i tre punti».