Pavlovic e la Roma: centrale, tutto fisico e grinta. Soldi spesi bene

Quali giocatori dovrebbero puntare le italiane sul mercato? Rispondono Wallabies e Driblab, società che con algoritmi e intelligenza artificiale aiutano i club.

Pavlovic ha il fisico alla Vidic, sa difendere in avanti, è mancino e aggressivo in uno contro uno. Secondo i computer sarebbe utile soprattutto alla Roma di Mourinho. Sarebbe un investimento a rapido ritorno: si tratterebbe di spendere molto in estate per avere un post Smalling, ma ci sarebbe la ragionevole certezza di monetizzare rapidamente. Nel frattempo, Strahinja fa il titolare sul centro-sinistra per la Serbia.

(gasport)