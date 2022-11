La Roma ha salutato il Giappone e fatto ritorno in Italia. I giallorossi non si rimetteranno subito al lavoro. I calciatori andranno in vacanza per 12 giorni prima della partenza per il Portogallo, in Algarve, dove svolgeranno un ritiro di una settimana, dal 15 al 22 dicembre, e dove dovrebbero disputare un’amichevole col Cadice. Non dovrebbe far parte della spedizione il neo acquisto norvegese Solbakken, la speranza è che ci sia Wijnaldum. Da capire il destino di Karsdorp.

(Corsera)