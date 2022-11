Operazione-Giappone: si va a caccia di nuovi partner

Una settimana circa, per mettere insieme un paio di amichevoli ma – soprattutto – gettare le basi commerciali per tanti possibili accordi nel futuro giallorosso. Perché se questo viaggio nel paese del Sol Levante ha un senso reale, quello è proprio di allacciare più contatti possibile per eventuali sinergie commerciali. (...) A Tokyo, tra l’altro, il club giallorosso ha affittato un palazzo a Shibuya, uno dei quartieri più glamour della capitale nipponica, dove da oggi andrà in scena “Casa Roma”. Qui ci sarà lo store ufficiale del club, una sala dove verranno proiettate le partite e una sala dei ricordi, con la coppa della Conference in bella vista e alcuni cimeli legati alla carriera di Francesco Totti ed Hidetoshi Nakata. (....) Il focus di questa tournèe, fortemente voluta dai Friedkin, è quello di diffondere sempre di più il marchio Roma in Oriente. In Giappone si va a caccia di possibili nuovi investitori anche per la questione del naming rights del nuovo stadio a Pietralata. In questi giorni si cercherà di costruire una rete di rapporti privilegiati che possano poi tornare utili nel futuro. A cominciare da Toyota.(...)

(gasport)