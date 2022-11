Olimpico, un altro sold out. E aumentano i giovani

Ormai il sold out nelle partite casalinghe della Roma rappresenta la regola, non l’eccezione. Da quando c’è Mourinho stato un crescendo visto che, dall’esordio contro la Fiorentina della scorsa stagione alla partita contro il Napoli, ci sono stati all’Olimpico oltre un milione e 650mila romanisti. (...) Merito, anche, della politica dei prezzi voluta e adottata dalla società tutta, intesa come proprietà americana e manager italiani e internazionali che lavorano nelle varie aree del club. (...) Non solo: se Mourinho da una parte chiede uno stadio caldo, che sia tanto catino bollente e poco teatro perché «se non vinciamo siamo fuori», dall’altra è evidente come l’Olimpico sia tornato a essere - anche - uno stadio per famiglie e ragazzi. Rispetto al totale dei biglietti venduti, il 51,7 per cento è stato acquistato da under 30, più della metà. (...) Rispetto ai posti disponibili, in media, lo stadio è pieno al 91%, percentuale che sale al 99% se non si considera il settore ospiti. In sintesi: la Roma, quando gioca, è davvero mai sola. E forse, a questo punto, la notizia ci sarà solo se, e quando, l’Olimpico non sarà più tutto esaurito.

(corsport)