Ok Solbakken. Ma Mourinho vuole di più in mezzo

Ovviamente, se a gennaio ci sarà la possibilità, la Roma proverà ad intervenire sul mercato. Mourinho pubblicamente ha già detto di non aspettarsi molto, anzi… In realtà, però, vorrebbe almeno un centrocampista in più (considerando che non sa come rientrerà Wijnaldum), magari il regista che aveva chiesto appena sbarcato a Roma. Comunque Hjulmand del Lecce piace. [...] Di certo arriverà Solbakken in attacco, una soluzione in più sugli esterni offensivi. Chissà se Mou riuscirà allora a farsi fare un altro regalo o no.

(gasport)