Oggi il verdetto della Uefa sulla squalifica di Zaniolo

IL TEMPO (M. JURIC) - La Roma aspetta novità dalla UEFA. È atteso per oggi l’esito del ricorso sulle tre giornate di squalifica inflitte a Zaniolo dopo l’espulsione subita contro il Betis. La Roma spera nello «sconto» di una giornata per riavere a disposizione il 22 giallorosso domani sera contro il Ludogorets. Così come Mourinho, che dopo aver definito «allucinante» la squalifica, vorrebbe il via libera per convocarlo. Tra una seduta di scarico e una rifinitura, la Roma si allena a Trigoria, dosando energie e forze per «sopravvivere» a questo tour de force. Nessuna preoccupazione per Cristante e Zaniolo, uscito dolorante dopo il colpo di Dawidowicz.